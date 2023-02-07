اندلع عقب الزلزال.. حريق حاويات البضائع في ميناء إسكندرون جنوب تركيا يزداد اتساعا (فيديو)

تفاقم حريق ميناء إسكندرون الدولي الواقع في ولاية هطاي بجنوبي تركيا في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات، فجر الاثنين.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات الحريق، حيث تصاعد الدخان والنيران من الحاويات المحترقة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الملاحة البحرية التركية إن ميناء إسكندرون تضرر جراء الزلزال القوي. وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة إن العمليات مستمرة في موانئ بجانب إسكندرون.

إلى ذلك، قالت وكالة تريبيكا للشحن في إشعار إن خط أنابيب "باكو-تفليس-جيهان" في ميناء جيهان، الذي يصدر النفط الخام الأذربيجاني، سيغلق حتى الأربعاء في انتظار تقييم حجم الأضرار.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 3381 قتيلا و20436 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

المصدر: وكالات