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إدارة الكوارث في تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 4544 قتيلا وأكثر من 26 ألف مصاب

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إدارة الكوارث في تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 4544 قتيلا وأكثر من 26 ألف مصاب
AFP
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أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 4544 شخصا، بالاضافة إلى 26.725 ألف مصاب.

هذا واعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم، أن "محنة الزلزال الحالية، هي أكبر كارثة طبيعية واجهناها في تاريخ الجمهورية التركية".

وأوضح سليمان صويلو أن "عدد المباني التي تدمّرت تماما في ولاية كهرمان ماراش التركية (لوحدها)، 941 مبنى وفق الإحصاءات الرسمية، وتقديراتنا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير".

في حين تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

المصدر: RT

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة