السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الزلزال المدمر.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي بأن الرئيس المصري تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

ومن جانبه، قدم الرئيس التركي الشُكر للسيد الرئيس على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.

المصدر: RT