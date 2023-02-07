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وصول طائرة مساعدات جزائرية ثانية لمطار حلب الدولي تحمل مساعدات إغاثية

السيسي يتصل بالرئيس السوري بشار الأسد لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر

أخبار العالم العربي

السيسي يتصل بالرئيس السوري بشار الأسد لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر
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هاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السوري بشار الأسد، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع صباح أمس الاثنين في سوريا.

وصرح المتحدث باسم الرئيس المصري أحمد فهمي، أن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس السوري عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الرئيس المصري تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهات بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس المصري، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيها الشقيقين.

المصدر: RT

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