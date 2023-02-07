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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5434 قتيلا وأكثر من 31 ألف جريح

فرق الإنقاذ الروسية تباشر مهامها في سوريا بانتشال العالقين من تحت الأنقاض (صور)

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فرق الإنقاذ الروسية تباشر مهامها في سوريا بانتشال العالقين من تحت الأنقاض (صور)
RT
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باشرت فرق الإنقاذ الروسية مهمتها الإنسانية بانتشال العالقين من تحت الأنقاض إلى جانب الفرق السورية، في حي الغزالات بمدينة جبلة الساحلية التي طالها الزلزال.

وكانت قد أعلنت وزارة شؤون الطوارئ في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من رجال الإنقاذ التابعين للوزارة، ممن وصلوا إلى سوريا للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال، قد توجهوا إلى منطقة الدمار.

فرق الإنقاذ الروسية تباشر مهامها في سوريا بانتشال العالقين من تحت الأنقاض (صور)
RT

فرق الإنقاذ الروسية تباشر مهامها في سوريا بانتشال العالقين من تحت الأنقاض (صور)
RT

فرق الإنقاذ الروسية تباشر مهامها في سوريا بانتشال العالقين من تحت الأنقاض (صور)
RT

وجاء في بيان الوزارة: "توجه خبراء من وزارة شؤون الطوارئ في روسيا، ممن وصلوا اليوم إلى الجمهورية العربية السورية للمساعدة في إزالة آثار الزلزال، إلى مناطق عمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف: "أكثر من 50 فردا من المنقذين، بينهم ثلاثة أطقم من الكلاب المخصصة للبحث عن المطمورين تحت الركام، سيقومون بعمليات البحث عن الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض".

كما يشارك العسكريون الروس في سوريا، بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي تعرضت لزلزل مدمر أمس الاثنين.

المصدر: RT

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