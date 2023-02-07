فرق الإنقاذ الروسية تصل إلى مناطق البحث والإنقاذ في سوريا

أعلنت وزارة شؤون الطوارئ في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من رجال الإنقاذ التابعين للوزارة، ممن وصلوا إلى سوريا للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال، قد توجهوا إلى منطقة البحث.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "توجه خبراء من وزارة شؤون الطوارئ في روسيا، ممن وصلوا اليوم إلى الجمهورية العربية السورية للمساعدة في إزالة آثار الزلزال، إلى مناطق عمليات البحث والإنقاذ. وأكثر من 50 من المنقذين، بينهم ثلاثة أطقم من الكلاب، سيقومون بعمليات البحث عن الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض".

إلى ذلك يشارك العسكريون الروس في سوريا بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي تعرضت لزلزل مدمر أمس الاثنين.

هذا، وارتفع عدد الضحايا في الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في شمال غربي سوريا، يوم أمس الاثنين، إلى 1621 شخصا، وسط مخاوف من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

كما أعلن مسؤولون كبار في منظمة الصحة العالمية، أن سوريا أصبحت بحاجة إلى مساعدات إنسانية ضخمة بعد الزلزال.

المصدر: سبوتنيك