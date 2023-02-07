وكالة الفضاء الدولية تلتقط صورا لمدينة أضنة التركية وما حل بها بعد الزلزال

صور رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتلين، مدينة أضنة التركية، التي ضربها الزلزال من محطة الفضاء الدولية، وأظهرت الصور الأضرار التي أصابت المدينة، والمطار، وبحير سيحان.

كما صور بيتلين، ميناء إسدمير الواقع بالقرب من ميناء إسكندرونة، حيث تستمر ألسنة اللهب بالتهام مرافق الميناء، وحاويات الشحن لليوم الثاني على التوالي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر الأمس الاثنين، إلا أن الصورة لم تظهر النيران.

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وأعرب رواد الفضاء الروس، في محطة الفضاء الدولية، عن دعمهم لجميع ضحايا الكارثة، في سوريا وتركيا، وذويهم.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: تاس