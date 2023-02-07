تراس: لا أرغب في تولي رئاسة الحكومة مرة أخرى

قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إنها لن ترغب أبدا في أن تتولى هذا المنصب مرة أخرى، مشيرة إلى أنها "لا تندم" على الوقت الذي قضته في داونينغ ستريت.

وفي مقابلة مع The Spectator، استبعدت تراس الترشح مستقبلا لهذا المنصب، بعد 44 يوما من الاضطرابات التي قضتها في المنصب العام الماضي.

وعندما سئلت عما إذا كانت تريد أن تصبح رئيسة للوزراء مرة أخرى، أجابت: "لا"، لافتة إلى أنها تريد "بالتأكيد" أن تكون جزءا من "الترويج لأجندة مؤيدة للنمو" لكنها أصرت على أنه ليس لديها طموح للعودة إلى رئاسة الحكومة.

وأضافت: "أنا بالتأكيد أريد الاستمرار في منصبي كعضو في البرلمان، ومتفائلة بشأن مستقبل بريطانيا، ومستقبل حزب المحافظين"، معتبرة "أننا بحاجة إلى البدء في بناء قاعدة فكرية قوية. لكنني لست يائسة للعودة إلى المنصب".

وعندما سئلت عما إذا كانت تأسف لتولي رئاسة الحكومة، قالت: "لا، لست نادمة على ذلك".

المصدر: sky news