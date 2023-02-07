قتلى وجرحى جراء حرائق غابات تشيلي المدمرة (فيديو)

أسفرت حرائق الغابات التي تتواصل في وسط تشيلي حيث تستعر موجة حر شديدة، عن مقتل 24 شخصا وإصابة 1182 آخرين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات.

إقرأ المزيد

وأفادت السلطات بأن النيران التي أججتها رياح معتدلة إلى شديدة ودرجات حرارة زادت عن 40 درجة مئوية، أتت على حوالى 270 ألف هكتار ودمرت 1081 منزلا في 5 أيام.

وقال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف إن حصيلة القتلى "ارتفعت إلى 24 قتيلا بعد وفاة شخص نقل إلى المستشفى في أنغول"، الواقعة في منطقة لا أراوكانيا.

وأعلنت الحكومة حالة الكوارث في عدة مناطق في وسط البلاد. وتحولت هذه المنطقة الزراعية والحرجية إلى مشاهد خراب.

وشارك الرئيس غبرييل بوريتش يوم الأحد في مراسم أقيمت لإطفائي متطوع قضى في مدينة كورونيل في منطقة بيوبيو.

These videos show crews cutting line on the still very active fires across Chile. Multiple countries are now helping. Tonight we spoke with local firefighters about who’s behind the new starts and why. That interview is on our Substack. #chile#wildfire#bomberos#fire#chileanpic.twitter.com/NhkOSCDxOY — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) February 6, 2023

كذلك، توجه مرة أخرى إلى مدينة كونثبثيون الواقعة على بعد 510 كيلومترات جنوب سانتياغو، حيث تفقد المناطق المنكوبة.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضا ما ساعد 5300 عنصر إطفاء يكافحون الحرائق.

وبحسب الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، تم تسجيل 283 حريقا نشطا، بما في ذلك 71 حريقا خارج نطاق السيطرة.

وقال مونسالف "نشهد تحسنا طفيفا في الأحوال الجوية الأحد والاثنين. وهذا يعني أننا لا نشهد درجات حرارة عالية للغاية"، لكنّها قد تصل مرة أخرى إلى حوالى 40 درجة مئوية الثلاثاء.

وأضاف أن 10 أشخاص أوقفوا للاشتباه بدورهم في اندلاع بعض الحرائق.

المصدر: أ ف ب