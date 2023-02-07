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بعد زيارته للعراق.. سيرغي لافروف يصل إلى مالي

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بعد زيارته للعراق.. سيرغي لافروف يصل إلى مالي
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إلى مالي، لبحث توسيع التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والقضايا الدولية والإفريقية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، ستركز المحادثات على توسيع التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتكثيف التفاعل في المجالات الواعدة مثل تطوير الاحتياطيات المعدنية، والاستكشاف الجيولوجي، والطاقة والبنية التحتية والزراعة.

وسيتم بحث الجوانب العملية لعمليات التسليم القادمة للقمح الروسي والأسمدة والمنتجات النفطية إلى مالي.

كما سيبحث الطرفان القضايا الدولية والإفريقية مع التركيز على الأحداث حول أوكرانيا وإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب في الصحراء الكبرى والساحل وغرب إفريقيا.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم بحث قضايا زيادة تعزيز العلاقات العسكرية والعسكرية الفنية بين البلدين، فضلا عن التعاون الإنساني.

المصدر: تاس

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