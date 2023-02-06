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باشينيان يبحث فتح ممر لاتشين في قره باغ مع ماكرون

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باشينيان يبحث فتح ممر لاتشين في قره باغ مع ماكرون
AFP JULIEN DE ROSA
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بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع الإنساني في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحكومة الأرمنية، يوم الاثنين، أن "الجانبين بحثا الوضع الإنساني الصعب في قره باغ".

وأضاف البيان أن "إيمانويل ماكرون أكد على أهمية عمل ممر لاتشين دون أي توقف، وأشار إلى استعداد فرنسا للمساهمة في تسوية القضية".

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وأشار البيان إلى أن الزعيمين تبادلا الآراء حول تسوية العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وحماية حقوق سكان قره باغ ونشاط البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا.

يذكر أن مجموعة من الأذربيجانيين أغلقت ممر لاتشين الواصل بين قره باغ وأرمينيا منذ 12 ديسمبر الماضي. واعتبرت أرمينيا هذه الخطوة "عملا استفزازيا متعمدا"، فيما ترفض أذربيجان الاتهامات الأرمنية وتقول إن "أنشطة المحتجين في ممر لاتشين لا تعرقل حركة المرور".

ودعا عدد من الوسطاء الدوليين، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة إلى فتح ممر لاتشين ونقل المساعدات الإنسانية دون أي عائق.

المصدر: تاس

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