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علماء روس: ارتدادات الزلزال التركي ستستمر لعدة أيام وربما أسابيع

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علماء روس: ارتدادات الزلزال التركي ستستمر لعدة أيام وربما أسابيع
AP
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صرح مدير معهد الدراسات الجيوفيزيائية والرياضية الروسية، بيتر شبالين، بأن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم، ستتكرر على مدى الأيام وربما الأسابيع القادمة.

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وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: نوفوستي

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة