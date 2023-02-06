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البرلمان التركي يعلق عمله مدة أسبوع بسبب الزلزال

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البرلمان التركي يعلق عمله مدة أسبوع بسبب الزلزال
AP
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قرر البرلمان التركي بالإجماع، تعليق عمله مدة أسبوع، بسبب تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم.

ونقلت وكالة DHA الألمانية، عن نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مصطفى إليتاش، قوله، "قرر البرلمان التركي بالإجماع، تعليق العمل مدة أسبوع، بسبب التبعات المخيفة التي لحقت بتركيا، نتيجة الزلزال القوي الذي ضربها فجر اليوم".

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وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: نوفوستي

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة