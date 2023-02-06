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كوريا الجنوبية: اختفاء 13 سائحا من تايلاند بعد وصولهم إلى مطار موآن الدولي

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كوريا الجنوبية: اختفاء 13 سائحا من تايلاند بعد وصولهم إلى مطار موآن الدولي
AFP
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قالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية إن 13 من أصل 174 سائحا تايلانديا وصلوا إلى مطار موآن الدولي في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي، لم يستقلوا طائرة العودة، ولا يمكن الاتصال بهم.

ووصل التايلانديون إلى مطار موآن في بلدة موآن، على بعد 385 كيلومترا جنوب سيئول، على متن رحلة مستأجرة يوم الاثنين الماضي لزيارة المناطق السياحية الرئيسية في إقليم جولا الجنوبي.

وقالت الوزارة إن 13 منهم لم يصعدوا على متن طائرة العودة، التي كانت مقررة يوم الأحد.

وبحسب ما ورد انفصل السائحون المفقودون عن مجموعتهم في اليوم الرابع من مشاهدة المعالم السياحية.

يذكر أن الرحلات الدولية استؤنفت في مطار موآن في يوليو من العام الماضي بعد توقف لأكثر من عامين بسبب فيروس كورونا. كانت الرحلة المستأجرة من تايلاند هي الأولى من نوعها التي تصل إلى موآن منذ تفشي الفيروس.

المصدر: "يونهاب"

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