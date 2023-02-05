 
مباشر

تل أبيب تكشف عن خطة لـ"تجنيد" رونالدو بهدف إقناع الرأي العام في السعودية بالتطبيع مع إسرائيل

أخبار العالم

تل أبيب تكشف عن خطة لـ
Gettyimages.ru
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلتقي الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة التي قتلت أسرته وأصيب هو بحروق في هجوم إرهابي من قبل متطرفين إسرائيليين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up35

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الخارجية الإسرائيلية اقترحت خطة لتجنيد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح إقناع الرأي العام بخصوص التطبيع بين إسرائيل والسعودية. 

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أنه "بموجب الخطة، سيتم استغلال المكانة الكبيرة للنجم الذي انتقل قبل شهر للعب في الدوري السعودي لصالح نادي النصر، للعب دور فعال في إقناع الرأي العام بالتطبيع وخلق تقارب" مع إسرائيل. 

وبحسب الإعلام العبري، فإن موضوع التطبيع مع السعودية يعتبر هذه الأيام أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة ووزير خارجيتها إيلي كوهين.

ووقعت إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة عددا من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية بينها الامارات، والبحرين والمغرب، في حين زار الأسبوع الماضي وزير الخارجية الاسرائيلية ايلي كوهين الخرطوم معلنا أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان سيوقع خلال الأشهر القادمة. 

المصدر: "I24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا