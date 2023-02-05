تل أبيب تكشف عن خطة لـ"تجنيد" رونالدو بهدف إقناع الرأي العام في السعودية بالتطبيع مع إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الخارجية الإسرائيلية اقترحت خطة لتجنيد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح إقناع الرأي العام بخصوص التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أنه "بموجب الخطة، سيتم استغلال المكانة الكبيرة للنجم الذي انتقل قبل شهر للعب في الدوري السعودي لصالح نادي النصر، للعب دور فعال في إقناع الرأي العام بالتطبيع وخلق تقارب" مع إسرائيل.

وبحسب الإعلام العبري، فإن موضوع التطبيع مع السعودية يعتبر هذه الأيام أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة ووزير خارجيتها إيلي كوهين.

ووقعت إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة عددا من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية بينها الامارات، والبحرين والمغرب، في حين زار الأسبوع الماضي وزير الخارجية الاسرائيلية ايلي كوهين الخرطوم معلنا أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان سيوقع خلال الأشهر القادمة.

المصدر: "I24"