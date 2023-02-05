وزير الخارجية الروسي يصل العاصمة العراقية بغداد

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بوصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية الى العراق، تستمر ليومين.

ومن المنتظر أن يجري لافروف، غدا الاثنين، محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء محمد السوداني، والرئيس عبد اللطيف راشد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس وزراء العراق الأسبق، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ووفقا لمراسلنا، وصل لافروف مساء اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين، حيث سيتم بحث عدة ملفات، أبرزها السياسية والاقتصادية، وسيبحث الوفد الروسي مع المسؤولين العراقيين ملف النفط والغاز، ووضع الشركات الروسية، وكذلك التسليح.

وكانت زيارة لافروف السابقة للعراق في أكتوبر 2019، عندما زار بغداد وأربيل، حيث التقى بممثلي القيادة العليا للبلاد وسلطات منطقة الحكم الذاتي الكردية.

وسيكون العراق النقطة الأولى في جولة لافروف، ثم يقوم بزيارة مالي وموريتانيا والسودان.

المصدر: RT