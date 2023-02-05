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صور بوتين والسيسي تزين شوارع مصر (صور)

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صور بوتين والسيسي تزين شوارع مصر (صور)
RT
انتشار صور للرئيسين السيسي وبوتين في شوارع مصر - الإسكندرية
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انتشرت صور للرئيسين المصري والروسي، عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، خلال عرض الكتب الخاصة بالزميلين سلام مسافر وخالد الرشد، في القنصلية العامة الروسية بمدينة الإسكندرية.

وقدم كارين فاسيليان ومدير "البيت الروسي" بالإسكندرية، بافيل كيديسيوك، عرضا توضيحيا لكتابي مذيعي قناة "روسيا اليوم" بمناسبة الذكرى الـ15 لانطلاق بث قناة  RT Arabic.

صور بوتين والسيسي تزين شوارع مصر (صور)
RT
صور للرئيسين السيسي وبوتين في شوارع مصر

هذا وتم عرض كتاب "رحلة في الذاكرة" لمؤلفه خالد الرشد، معد البرامج في RT، وكذلك كتاب "الهمجية" الذي يتحدث عن غزو العراق لمؤلفه سلام مسافر-معد ومقدم برامج "قصارى القول" في القناة.

صور بوتين والسيسي تزين شوارع مصر (صور)
RT
صور للرئيسين السيسي وبوتين في شوارع مصر

المصدر: RT

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