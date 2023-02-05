وزارة الدفاع العراقية تصدر بيانا غاضبا بشأن فيديو لضابط بالجيش العراقي يمتدح "الدواعش"..(فيديو)

وصفت وزارة الدفاع العراقية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الضباط وهو يمتدح عناصر "داعش"، بأنه تصرف فردي لا يحسب على المؤسسة العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان: "مما لا شك فيه أن البطولة والشجاعة التي اتسم بها الجيش العراقي الباسل، كانت ومازالت محط اهتمام وتقدير عاليين لدى الجميع".

وأكدت الوزارة: "التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية".

وبحسب الوزارة، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات سوقية وغير قانونية، ولا تمت للعمل الأمني العسكري بأية صلة".

وانتشر فيديو لأحد ضباط الجيش العراقي وهو يمتدح عناصر "داعش" واصفا إياهم بـ"العراقيين الغيارى" لكنه قال أنهم "جهلاء".

وأكد بيان وزارة الدفاع العراقية، أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضابط، وعملت على توقيفه وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، على أن يتم إحالته إلى القضاء، لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية.

المصدر: RT