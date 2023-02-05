زوجة الرئيس الإيراني لـRT: الولايات المتحدة تعطي صورة مشوّهة عن روسيا وإيران وتعتمد على الترهيب

في حديث خاص لـRT، أكدت زوجة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى أن الولايات المتحدة تروج صورة خاطئة عن روسيا في العالم، وأن السياسة الأمريكية تنتهج الترهيب في تعاملها مع الآخرين.

وفي مقابلة مع قناة RT، تحدثت علم الهدى عن مواضيع عدة شغلت الرأي العام الإيراني والعالمي في الشهور الأخيرة.

وعن الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني وهي محتجزة لدى شرطة الأخلاق، علقت جميلة علم الهدى قائلة: "اسمحوا لي أن أفصل في هذا السؤال، إن ما وصفتموه بالفاجعة وكان لها صدى واسع في العالم، ما هي إلا صيغة جديدة لما يسمى بسياسة الترهيب التي تتبعها أمريكا بحق بلدي إيران..إن سياسة أمريكا هي سياسة الترهيب..هذا نموذج جديد من سياسة الترهيب..بهذا الشكل ترغب أمريكا أن تقول لنا: انظروا أنا بالقرب منكم، ويمكنني أن أخرج الإرهابيين إلى شوارعكم، وأن أشعل السيارات في شوارعكم، إنها تريد منا الخضوع..لتظهر إيران بصورة مشوهة".

وأضافت جميلة علم الهدى: "أظن أن لديكم الآن تجربة مماثلة مع أمريكا التي تروج للعالم أجمع صورة مشوهة عن روسيا..تظهر أمريكا "عضلاتها" عبر وسائل الإعلام، وتروج عبرها لسياسة الترهيب، هذا ما يحصل عادة، إن أراد أحد ما ترهيب آخر، وبيع أسلحته، فهو يقوم بذلك تحديدا، يقومون بترهيب جيراننا والمجتمع الدولي بنا، وهذا ما هو إلا نتيجة مباشرة حسب وجهة نظري".

المصدر: RT