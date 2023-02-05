روسيا تقوم بأول إطلاق فضائي للعام الجاري (فيديو)

انطلق الصاروخ الفضائي "بروتوم أم" حاملا على متنه القمر الصناعي "إيليكترو-أل" اليوم الأحد بنجاح من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان.

إقرأ المزيد

وقالت مؤسسة "روس كوسموس" إنه من المتوقع أن يصل الصاروخ إلى المدار المنخفض بعد 9 دقائق و45 ثانية. وبعد ذلك سيتم إيصال القمر الصناعي "إيليكترو-أل) إلى مدار بارتفاع 35,4 ألف كيلومتر عن الأرض.

وهذه أول عملية إطلاق فضائي روسي في عام 2023. ومن المخطط أن تنطلق من مطار بايكونور في 9 و20 فبراير الجاري سفينة الشحن "بروغريس أم أس-22" وسفينة "سويوز أم أس-23" المأهولة (بدون طاقم) إلى المحطة الفضائية الدولية. وفي مارس القادم سينطلق من مطار بايكونور صاروخ "بروتون" حاملا القمر الصناعي "لوتش-5".

المصدر: نوفوستي