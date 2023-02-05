 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن عن تصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك

روسيا تقوم بأول إطلاق فضائي للعام الجاري (فيديو)

الفضاء

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uozj

انطلق الصاروخ الفضائي "بروتوم أم" حاملا على متنه القمر الصناعي "إيليكترو-أل" اليوم الأحد بنجاح من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان.

إقرأ المزيد
مركبة
مركبة "بروغريس" الروسية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا

وقالت مؤسسة "روس كوسموس" إنه من المتوقع أن يصل الصاروخ إلى المدار المنخفض بعد 9 دقائق و45 ثانية. وبعد ذلك سيتم إيصال القمر الصناعي "إيليكترو-أل) إلى مدار بارتفاع 35,4 ألف كيلومتر عن الأرض.

وهذه أول عملية إطلاق فضائي روسي في عام 2023. ومن المخطط أن تنطلق من مطار بايكونور في 9 و20 فبراير الجاري سفينة الشحن "بروغريس أم أس-22" وسفينة "سويوز أم أس-23" المأهولة (بدون طاقم) إلى المحطة الفضائية الدولية. وفي مارس القادم سينطلق من مطار بايكونور صاروخ "بروتون" حاملا القمر الصناعي "لوتش-5".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا