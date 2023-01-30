مركبة "بروغريس" الروسية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا

أعلن رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين، أن مركبة الشحن Progress MS-20 باتت جاهزة تقريبا للانفصال عن المحطة الفضائية الدولية.

وفي حديث حول الموضوع قال بيتيلين: "انتهى رواد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية من إعداد وتجهيز مركبة Progress MS-20 لفصلها عن المحطة وإرسالها نحو الأرض، وتم نقل جميع الأدوات غير الضرورية من المحطة إلى المركبة، ويوم الجمعة 27 يناير تم إغلاق بوابة المركبة استعدادا لفصلها".

وكان بيتيلين قد أشار في وقت سابق إلى أن المركبة المذكورة من المفترض أن تنفصل عن المحطة في 7 فبراير القادم، وبعد انفصالها ستتجه نحو الأرض ليحترق بعض أجزائها في الغلاف الجوي لكوكبنا، أما الأجزاء غير المحترقة فستتابع طريقها نحو الجزء غير القابل للملاحة من المحيط الهادئ وتغرق هناك.

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وتبعا لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية فإن مركبة Progress MS-20 كانت قد استخدمت سابقا 4 مرات في إبعاد المحطة الفضائية الدولية عن الحطام الفضائي في (16 يونيو، و1أكتوبر، و25 أكتوبر، و21 ديسمبر 2022)، كما استعملت 5 مرات لتعديل مدار المحطة في (10 أغسطس، و25 أغسطس، و15 سبتمبر، و1 أكتوبر، و 3 نوفمبر 2022).

المصدر: فيستي