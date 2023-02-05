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مصرع 8 أشخاص وإصابة 36 في حادث سير بتركيا

أخبار العالم

مصرع 8 أشخاص وإصابة 36 في حادث سير بتركيا
AP
تركيا، أرشيف
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أفادت قناة "TGRT" بمصرع 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء انقلاب حافلة ركاب على طريق سريع في ولاية أفيون قره حصار في جنوب تركيا.

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وأضافت القناة أن حافلة الركاب كانت في طريقها من مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا إلى مدينة بودروم الساحلية في غرب البلاد.

وتابعت: "أسفر الحادث الذي وقع بالقرب من قرية خيدرلي بولاية أفيون قره حصار الجنوبية عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين. وتستمر حاليا محاولات انتشال 3 أشخاص من تحت حافلة الركاب المنكوبة".

المصدر: نوفوستي

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