تحذيرات من عاصفة قوية وشيكة تجتاح إسطنبول

دعا والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، يوم السبت، سكان المدينة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب عاصفة قوية يتوقع أن تهب اليوم الأحد.

وعلى حسابه في "تويتر"، أوضح يرلي قايا أن عاصفة ورياحا يتوقع هبوبها في إسطنبول، الأحد، بقوة 80-100 كيلومتر في الساعة، مشددا على أهمية أخذ الحيطة والحذر حيال الحوادث المحتملة، مثل تعطل حركة السير وتطاير أسقف المنازل وسقوط الأشجار.

وتوجه والي إسطنبول في تحذيراته بالخصوص إلى سائقي الدراجات النارية والعاملين بمجال التوصيل بالتحذيرات من العاصفة المتوقعة في إسطنبول.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية ألغت في وقت سابق 238 من رحلاتها الداخلية والخارجية بسبب سوء الطقس المتوقع في إسطنبول.

المصدر: "الأناضول"