ترودو يعلق على "حادث المنطاد الصيني" ويكشف عن موقف بلاده

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعم بلاده لقرار واشنطن إسقاط منطاد "المراقبة" الصيني الذي كان يحلق على ارتفاعات عالية و"ينتهك المجال الجوي الأمريكي والكندي والقانون الدولي".

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وقال ترودو أمس السبت على "تويتر": "كندا تدعم هذا الإجراء. معا ومع قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية سنواصل حماية أنفسنا".

وذكرت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في بيان أنها وترودو "اطلعا على العملية" من جانب مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الدفاع.

وقالت إن كندا "عملت بشكل وثيق" مع الولايات المتحدة و"تدعم بلا تحفظ الإجراءات المتخذة"، شاكرة لواشنطن "تعاونها الوثيق".

وأضافت "قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) راقبت وحللت مسار منطاد المراقبة وما قام به".

وكان المنطاد قد حلق فوق كندا قبل دخوله المجال الجوي للولايات المتحدة.

وبعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأصبح أحدث بؤرة توتر بين واشنطن وبكين، انتهت عملية إسقاط المنطاد، حيث تم بث العملية على الهواء مباشرة من قبل وسائل الإعلام الأمريكية.

المصدر: أ ف ب