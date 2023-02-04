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تبرئة عناصر من تنظيم الدولة متهمين بالتخطيط لزعزعة الأمن في تركيا  

أخبار العالم

تبرئة عناصر من تنظيم الدولة متهمين بالتخطيط لزعزعة الأمن في تركيا  
Legion-Media
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ذكرت قناة CNN-Turk أن قوى الامن التركية اعتقلت 15 من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في اسطنبول.

وأشارة القناة إلى أن الموقوفين بشبهات تنفيذ هجمات على قنصليات الدول الغربية وأماكن العبادة الدينية للمواطنين المسيحيين واليهود في تركيا بعد حادثة حرق القرآن الكريم التي جرت في ستوكهولم. قد أثبتت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية مع الموقوفين لم تكن لديهم نوايا للقيام بأعمال مخلة بالأمن.

المصدر: تاس

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