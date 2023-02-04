شبكة ABC: الولايات المتحدة تغلق المجال الجوي لأجزاء من ولاية كارولينا في إطار تتبع المنطاد الصيني
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أغلقت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، وأوقفت عمل عدد من المطارات بسبب إجراءات البنتاغون لضمان الأمن القومي.
ووفقا للوكالة، تم إيقاف جميع العمليات في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنغتون بشكل مؤقت في إطار تتبع منطاد صيني تشتبه السلطات الأمريكية بأنه لأغراض تجسسية.
يذكر أنه تم رصد المنطاد الصيني، يوم السبت، فوق أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية ومقاطعة شمال غرينفيل في كارولينا الجنوبية.
يتبع..