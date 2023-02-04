بايدن: سنتعامل مع المنطاد الصيني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تعتزم "التعامل" مع منطاد صيني يحلق في الأجواء الأمريكية، ويثير الشبهات التجسسية.

وقال بايدن بإيجاز "سنتعامل مع هذا الأمر"، وذلك في معرض رده على سؤال من الصحفيين بشأن الوضع الحالي.

ولم يفصح الرئيس بايدن عمّا يقصده بهذا الكلام.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة ABC11 التلفزيونية الأمريكية عن مسؤول واسع الاطلاع، أنه بالإمكان إسقاط المنطاد الصيني- الذي تعتبره واشنطن الرسمية لأغراض التجسس، فوق مياه المحيط الأطلسي.

وأكد المصدر استعداد السلطات الأمريكية لمحاولة إسقاط الجهاز عندما يغادر أجواء البلاد ويصبح فوق المحيط الأطلسي، كي يتم رفع الحطام من المياه.

المصدر: نوفوستي