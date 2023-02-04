برلماني أوكراني: موسكو هدف عسكري مشروع لكييف

صرح عضو لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع فيودور فينيسلافسكي، بأن كييف لن تضمن عدم استخدام المعدات الغربية ضد أهداف في روسيا، فهذه فكرة من عالم مواز.

وقال فينيسلافسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لدى بعض الخبراء الغربيين فكرة، أن على أوكرانيا التعهد بعدم استخدام معداتها العسكرية على أراضي روسيا، هذه فكرة من عالم مواز".

ووفقا له، جميع الأماكن التي تخزن فيها روسيا صواريخها أهداف عسكرية مشروعة لأوكرانيا، وأوضح أن هذا ينطبق أيضا على العاصمة موسكو.

وفي الوقت نفسه، لم يجب عما إذا كانت أوكرانيا ستهاجم أراضي روسيا، وأوضح فينيسلافسكي أن "الأمر يعتمد على قيادتنا العسكرية".

بعد بدء عملية خاصة لتحرير دونباس من النازيين الأوكرانيين الجدد، زودت الولايات المتحدة وحلفاؤها القوات الأوكرانية، بأسلحة وصلت قيمتها إلى مليارات الدولارات، كما تشمل الشحنات الجديدة من واشنطن وبرلين دبابات "أبرامز وليوبارد".

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد قوات كييف بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على ذخيرة ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي، وقالت وزارة الخارجية أيضا إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتسليح نظام كييف.

كما أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بعد قرار البنتاغون توريد مقذوفات بعيدة المدى، أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى تصريح الرئيس فلاديمير بوتين في فولغوغراد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وجر الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى حرب جديدة مع روسيا، لا يفهمون أن "الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماما بالنسبة لهم".

وشدد بوتين، على أن روسيا لديها ما ترد به على أولئك الذين يهددونها، ولن يقتصر الرد على المدرعات والدبابات فقط، فقد استوعب الشعب الروسي بأكمله إرث الفائزين بحليب أمهم.

وقال: "لدينا ما نرد به على التهديدات، ولن يقتصر الأمر على المدرعات، يجب أن يفهم الجميع هذا"، لافتا إلى أنه "بالنسبة لأولئك الذين يهددوننا، يبدو أنهم لا يفهمون حقيقة بسيطة، هي أن كامل شعبنا نشأ وتشرّب مع حليب الأم تقاليد شعبنا.. جيل المنتصرين الذين أنشأوا بلادنا بعملهم وعرقهم ودمهم وأهدونا إياها من بعدهم".

المصدر: نوفوستي