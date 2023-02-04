مدفيديف ردا على خطط كييف بشأن القرم: "هي روسيا والهجوم عليها هجوم على روسيا"

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن "القرم هي روسيا، والهجوم عليها يعني هجوما على روسيا وتصعيدا للنزاع".

وكتب مدفيديف في مدونته على "تويتر": "القانون الدولي يحترم إرادة الشعب. القرم هي روسيا. الهجوم على شبه جزيرة القرم يعني هجوما على روسيا وتصعيدا للنزاع."

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هذا وقد صرّح مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، في وقت سابق، بأن كييف "ستستعيد شبه جزيرة القرم عبر تنفيذ هجوم تقليدي وفي وقت قصير للغاية".

بدوره أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمينكو، عن بدء تشكيل ألوية هجومية خاصة، من الجيش والشرطة وحرس الحدود الأوكراني، "للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس"، بحسب قوله.

من جانبه، أكد الكرملين على لسان العديد من مسؤوليه، أن أي محاولة أوكرانية لمهاجمة شبه جزيرة القرم، أو أي أراض روسية، سيتبعها رد روسي حازم.

المصدر: نوفوستي