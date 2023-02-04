صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، بان روسيا ستواصل العملية الخاصة حتى تلحق الهزيمة الكاملة بالقوات الأوكرانية، التي باتت تشكل تهديدا لأمنها بمساعدة الغرب.

وقال ماكغريغور: "لن يتوقفوا حتى يدمروا القوات الأوكرانية، التي تشكل تهديدا لروسيا.. نحن نسمي العملية الروسية (غزوا روسيا)، لكنها في الواقع هجوم "استباقي" مضاد.. الروس يستجيبون للتهديد الذي انتشر في جميع أنحاء شرق أوكرانيا وكان يهدف إلى تدمير روسيا نفسها".

ووفقا له، فإن قرار نزع السلاح تماما من القوات الأوكرانية، اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين منذ بداية العملية الخاصة.

وكان ماكغريغور قد قدر في السابق، عدد الضحايا الأوكرانيين بنحو 150 ألفا، ووفقا له، بسبب نقص موارد التعبئة يتعين على كييف اتخاذ تدابير طارئة وتجنيد المراهقين بسن 13 عاما والأشخاص المعاقين في الجيش.

وفي الوقت نفسه، أعرب الضابط عن إعجابه الشديد بتدريب أفراد الجيش الروسي والنهج المسؤول في أداء المهام القتالية.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تجري موسكو عملية عسكرية خاصة لاجتثاث النازية الجديدة ونزع السلاح في أوكرانيا، وتهدف العملية لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وتحرير دونباس وضمان أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي