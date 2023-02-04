خبير: حرب الغرب الهجينة ضد روسيا ستكون وجودية وطويلة الأمد لتشكيل نظام عالمي جديد

صرح نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية دميتري سوسلوف، بأن حرب الغرب الهجينة ضد روسيا تبدو طويلة الأمد ووجودية للطرفين، وستستمر المواجهة حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

وذلك في كلية الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية التابعة للمدرسة العليا للاقتصاد يوم السبت في يريفان.

وقال سوسلوف خلال مائدة مستديرة دولية حول موضوع "أرمينيا والمواجهة العالمية بين روسيا والغرب": "النتيجة الرئيسية لعام 2022، بطبيعة الحال، انتقال المواجهة الروسية الغربية إلى حرب هجينة من الغرب ضد روسيا، بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بها وإخراجها من صفوف مواجهة القوات الأمريكية وبقاء القوى العظمى.. وأوكرانيا هي مجرد أداة، من الأدوات التي يستخدمها الغرب لتنفيذ سياساته المناسبة.. ثانيًا، في عام 2022، أصبح من الواضح أن هذه الحرب الهجينة أصبحت طويلة الأمد ووجودية للغاية، بالنسبة لكلا الجانبين".

وأشار الخبر إلى أنه "في الواقع، نحن نتعامل مع حرب عالمية، تشارك فيها حوالي 50 دولة، الولايات المتحدة من ناحية، وروسيا والصين وإيران والعديد من الدول الأخرى من ناحية أخرى، وعدد كبير من الدول المحايدة".

وأضاف: "يجب أن يكون مفهوما للجميع، أنه حتى بعد انتهاء النزاع المسلح في أوكرانيا، إما عن طريق التسوية أو بالوصول إلى مرحلة معينة من الصراع المجمد، فإن المواجهة الحادة بين روسيا والغرب ستستمر لسنوات عديدة.. العودة إلى ما قبل 24 فبراير من العام الماضي لن يكون ممكنا لعدة عقود قادمة".

ووفقا له، بالنسبة لروسيا، فإن ما بدأ كعملية عسكرية خاصة ينظر إليها الآن على أنها "حرب داخلية"، وبالتالي فقد تطور الإجماع في روسيا.

وقال سوسلوف: "سيبذل الجانبان كل شيء في المستقبل القريب.. سيزيد الغرب تدريجيا المساعدة العسكرية لأوكرانيا كما ونوعا"، وأضاف، الشيء الآخر، هو أن الغرب لا يستطيع أن يفعل ذلك إلى أجل غير مسمى.

وأشار إلى أنه حدث تغيير مؤخرا في الولايات المتحدة، في الرواية حول الصراع الأوكراني: "الآن كل شخص هناك تقريبا يجادل بأنه في صراع استنزاف طويل الأمد، ستفوز روسيا في النهاية، وأن الإنفاق الحالي، بل وحتى المزيد من الموارد في المحاولة للحفاظ على أوكرانيا لفترة طويلة غير محدودة الغرب لن يكون مجديا.

وأضاف: "لأسباب عديدة.. ليس هذا هو استعداد المجمع الصناعي العسكري، الذي لا يزال يعيش هناك في حالة السلم ويخرج ببطء شديد من هذا النظام، فهذه مشاكل سياسية داخلية في الولايات المتحدة، ومشاكل اقتصادية في أوروبا، والحاجة لتبديل المزيد من الموارد للقتال ضد الصين وما إلى ذلك".

وعلى حد قوله، فإن هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة، تحاول الآن ممارسة لعبة التصعيد من أجل التهدئة، أي تشديد الخطاب بشكل حاد، وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وإجبار روسيا على تقديم تنازلات، الأمر الذي لن تقبله موسكو بالطبع.

وفي الوقت نفسه، يعتقد سوسلوف أن الحرب الهجينة هي "جزء من حرب عالمية عامة لتشكيل نظام عالمي جديد أو استعادة النظام العالمي القديم للغرب".

موضحا: "من المهم هنا أن نلاحظ تفاقم المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشكل أكثر حدة ولا رجعة فيه، وزيادة حادة في استقلال العديد من دول الشرق والجنوب التي رفضت الانضمام إلى الغرب ضد روسيا والصين".

ووفقا له، فإن هذا كشف القوة المحدودة للغرب "خارج الغرب الجماعي"، سواء في مجال السياسة أو في مجال الاقتصاد، وبالتالي، تسارع تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

المصدر: نوفوستي