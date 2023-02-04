في دهاليز كييف.. الحديث عن تنحي زيلينسكي على هامش الصحة الجسدية والعقلية لبايدن

تحدث أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، عن إمكانية استقالة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، جراء ضعف مواقف الحزب الديمقراطي الأمريكي ومعاناة جو بايدن صحيا.

وصرّح سوسكين بأن "زيلينسكي "سقط" في مصيدة فخ. ويسعى (مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه) يرماك و المجموعة بأكملها. لتضييق خناق المصيدة من الخارج والداخل. مما لا يساعد زيلينسكي."

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وبحسب سوسكين، قد يتعرض قريبا الرئيس الأوكراني لإجراءات المساءلة .

وفي سياق متصل، فإن الصحة الجسدية والعقلية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية "تزداد سوءا يوما بعد يوم". لافتا إلى أن ابنه هانتر أيضا محاط بفضائح فساد تقوّض صورة بايدن وحزبه.

كما بيّن مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يكتسب تدريجيا النقاط نحو السلطة ويقوم بإزاحة ممثلي بايدن من الكونغرس.

الجدير بالذكر أن سوسكين توقع في وقت سابق، حدوث انفجار اجتماعي في أوكرانيا، موضحا أن الوضع قد يزعزع الاستقرار بسبب الاعتقالات الجماعية وانهيار الاقتصاد.

كما أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، وصف سوسكين الوضع في البلاد بأنه أمام طريق مسدود.

المصدر: Lenta.ru