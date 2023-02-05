خطأ على متن فرقاطة بريطانية يعيدها إلى قاعدتها على وجه السرعة

عادت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية إلى ميناء في بريطانيا بعد تعرض بحارتها لوعكة صحية جراء شرب مياه بالسفينة، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت.

وقالت البحرية البريطانية: "إن الفرقاطة "إتش إم إس بورتلاند" عادت إلى قاعدتها في بورتسموث على الساحل الجنوبي لبريطانيا يوم الجمعة "كإجراء احترازي بعد مشكلة في أحد أنظمة المياه العذبة بالسفينة ونقل عدد قليل من العاملين إلى المستشفى كإجراء وقائي".

وفيما يخص الحادثة ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن أحد أفراد الطاقم وضع مواد كيميائية خاطئة في النظام الذي يحول مياه البحر إلى مياه للشرب، لكنه سرعان ما أدرك الخطأ وأبلغ رؤساءه به.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة قامت الفرقاطة "إتش إم إس بورتلاند" بتتبع الغواصات الروسية في بحر الشمال، وساعدت في مراقبة فرقاطة روسية وناقلة مرافقة لها أثناء إبحارها في المياه الدولية بالقرب من المملكة المتحدة.

المصدر:AP