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طهران تعلق على عزل إلهان عمر من لجنة الخارجية بالكونغرس الأمريكي

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طهران تعلق على عزل إلهان عمر من لجنة الخارجية بالكونغرس الأمريكي
AP
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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على عزل النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي.

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وأكد كنعاني، أن إقالة النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، دليل على التزام الولايات المتحدة بشعار، "المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرا إلى أن هذا الشعار يستخدم فقط للتدخل في الشؤون الإيرانية الداخلية.

وكتب كنعاني عبر "تويتر": "صوت البرلمان الأمريكي المستبد على إقالة النائبة الديمقراطية المعارضة إلهان عمر!، إن إقالة إلهان، المسلمة "سوداء البشرة"، الناقدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، دليل على مدى التزام النظام الأمريكي، بشعار المرأة، الحياة، الحرية!، شعار يستخدم كحجة للتدخل في الشؤون الإيرانية الداخلية وحسب".

 يذكر أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي، صوتوا على فصل النائبة الديمقراطية المسلمة، إلهان عمر، من عضوية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، بنسبة تأييد بلغت 218 صوتا، مقابل 211 صوتا رافضا.

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جاء فصل إلهان عمر من مجلس النواب الأمريكي، بذريعة تصريحاتها المعادية للسامية، إلا أن عددا من النواب النساء  أكدن أن فصل إلهان كان بسبب تحيز الحزب الجمهوري "العنصري ضدها، بسبب لون بشرتها".

المصدر: RT

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