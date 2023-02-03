لون بشرتها هو السبب ولا علاقة للسامية.. ديمقراطيات ينتقدن فصل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية

انتقدت مجموعة مشرعين تقدميين في مجلس النواب الأمريكي عزل النائبة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية، معتبرين أن هذه الخطوة كانت مدفوعة بتحيز جمهوري ضد النساء ذوات البشرة الملونة.

وطالب الجمهوريون في مجلس النواب قبل التصويت بإصدار قرار لعزل عمر، وهي لاجئة صومالية وواحدة من أول امرأتين مسلمتين تم انتخابهما لعضوية الكونغرس، بسبب عدد من التصريحات التي أدلت بها والتي يقول الجمهوريون إنها معادية للسامية.

وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، في تصريحات نارية أثارت تصفيق الديمقراطيين: "لا يوجد شيء يتفق مع هجوم الحزب الجمهوري المستمر، باستثناء العنصرية والتحريض على العنف ضد النساء ذوات البشرة الملونة في هذه الهيئة.. يتعلق هذا باستهداف النساء ذوات البشرة الملونة في الولايات المتحدة الأمريكية".

"I had a member of the Republican caucus threaten my life and the Republican caucus rewarded him with one of the most prestigious committee assignments in this Congress."



Watch Rep. AOC respond to Republicans' removal of Rep. @Ilhan Omar from the Foreign Affairs Committee ⬇️ pic.twitter.com/A22R7jQrlC — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) February 2, 2023

وأضافت: "كان هناك عضو في الكتلة الحزبية الجمهورية يهدد حياتي، وكافأه التجمع الجمهوري بواحدة من أرقى مهام اللجنة في هذا الكونغرس، لا تقل لي أن هذا يتعلق بالاتساق.. لا تخبرني أن هذا يتعلق بإدانة التصريحات المعادية للسامية عندما يكون لديك عضو في التجمع الجمهوري الذي تحدث عن ليزر الفضاء اليهودي".

ووصفت النائبة الديمقراطية كوري بوش، قرار عزل عمر بأنه "هجوم من مجموعة عنصرية"، وقالت: "يشن الجمهوريون هجوما عنصريا معاديا للإسلام بشكل صارخ ضد عضوة الكونغرس عمر. لقد قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى: إن تفوق البيض لا يصدق هذا الفعل حقير".

وأشادت النائبة الديمقراطية أيانا بريسلي، بإنجازات عمر وقالت: "بغض النظر عن مدى تعرضها للهجوم، وبغض النظر عن التصنيف العرقي، وبغض النظر عن مدى استهدافها، فقد ضغطت من أجل السلام".

وصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على فصل النائبة عمر من عضوية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بتأييد 218 صوتا مقابل 211 رفض.

ويذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب جادلوا سابقا بأنه لا ينبغي أن تكون عمر في لجنة الشؤون الخارجية في ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي أثارت الجدل وفي بعض الحالات انتقدها أعضاء من الحزبين ووصفوها بأنها معادية للسامية.

المصدر: The Hill + RT