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الدفاع الروسية تعلن استعادة "عناصر من فئة حساسة" من الأسر في أوكرانيا بوساطة إماراتية

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

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الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن مجموعة من العسكريين الروس عادوا إلى الوطن في صفقة تبادل للأسرى، من بينهم أفراد من "فئة حساسة"، مشيرة إلى أن الصفقة تمت بفضل جهود إماراتية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه بعد عملية مفاوضات صعبة، عاد 63 جنديا من الأسر كانوا في الأراضي الخاضعة لسلطات كييف.

ووفقا لوزارة الدفاع تضم مجموعة العسكريين الذين تم الإفراج عنهم أفرادا من "فئة حساسة"، مشيرة إلى أن تبادلهم أصبح ممكنا بفضل وساطة إماراتية.

وأضافت أن جميع العسكريين يوجدون الآن في روسيا، ويتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلا عن منحهم إمكانية الاتصال بالأقارب.

وتعد هذه ثاني صفقة لتبادل الأسرى مع سلطات كييف، منذ بداية العام الجاري، حيث عاد في الثامن من يناير 50 مقاتلا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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