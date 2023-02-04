وسائل إعلام: باكستان تحجب ويكيبيديا بسبب محتواها "الكافر"

أعلنت السلطات الباكستانية، حجب موقع "ويكيبيديا" في باكستان بعد أن رفضت الخدمة الامتثال لطلب السلطات بإزالة المحتوى "الكافر" والمهين للإسلام.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، حجبت الحكومة الباكستانية خدمات موقع ويكيبيديا.. بعد أن فشلت المنصة في إزالة المحتوى "الكافر"، وفي وقت سابق، طلبت هيئة الاتصالات في البلاد من إدارة الموقع إزالة المحتوى "الكافر" في غضون 48 ساعة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة ستنظر في إمكانية إلغاء حظر الموقع إذا كانت ويكيبيديا تتوافق مع متطلباتها.

ومن الجدير بالذكر، أن القوانين الباكستانية تسمح بعقوبة الإعدام، لمن يدانون بتهمة إهانة الإسلام.

المصدر: نوفوستي