مسؤول في الرئاسة التركية: النظام الاستعماري الغربي هو أصل الظلم في العالم

قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، إن النظام الاستعماري الذي أسسه الغرب هو سبب الظلم العالمي.

ونقلت وكالة الأناضول عن ألتون: أن النظام الاستعماري الذي أنشأه العالم الغربي هو من يقف وراء الظلم في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة.

وأضاف ممثل الإدارة الرئاسية التركية: "بالإضافة للنظام الاستعماري هناك جانب آخر مكمل لهذا النظام لا يمكن الاستغناء عنه وهو نظام التبعيات للغرب.

وأوضح ألتون: أن النظام الاستعماري الذي بناه الغرب لا يمكن أن يوجد بدون نظام التبعية الغربي. وبعبارة أخرى، كل من الجهات التي أنشأت النظام الاستعماري الغربي والجهات التي تدعمه، تدور في فلك واحد.

المصدر: ريا نوفوستي