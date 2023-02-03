وزير الدفاع البولندي: وارسو لن تنقل مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا إلا بقرار مشترك من "الناتو"

صرح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، بأن بولندا مستعدة لنقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، في حال اتخاذ قرار مشترك لدول "الناتو".

وقال بلاشتشاك: "لدينا بالفعل خبرة مع طائرات ميغ-29، لذا يمكنني أن أجيب بأن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ من قبل جميع حلفاء الناتو".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام، أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى الجيش الأوكراني.

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا تسليم طائرات F-16 إلى الجيش الأوكراني، وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا، كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي