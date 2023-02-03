لافروف: الغرائز الاستعمارية لم تختف لدى الغرب وجرائمه لا تسقط بالتقادم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن الرغبات الاستعمارية لدى النخب الغربية لم تختف، والماضي الاستعماري يحرمها من لعب أي دور قيادي أخلاقي.

وأوضح لافروف خلال اجتماع للجنة الروسية للشؤون الدولية، اليوم الجمعة، أن "جرائم المستعمرين لا تسقط بالتقادم وتحرم النخب الغربية إلى الأبد من ادعاء ممارسة أي دور قيادة أخلاقية، خاصة وأن الغرائز الاستعمارية لم تختف".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "ليس سرا أن عواقب الاستعمار والممارسة الفاضحة الحديثة هي أحد الأسباب الرئيسية للتفاوتات العميقة في تطور دول عالمنا".

وقال لافروف إن "الغرب، ومن خلال ما أكدته اتصالاتنا به، لم يعد يُنظر إليه في العالم منذ فترة طويلة على أنه منارة للديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وأتباعها في حلف شمال الأطلسي شوهوا سمعتهم كشركاء دوليين يمكن الوثوق بهم والتفاوض معهم".

المصدر: نوفوستي