إسرائيل: إحباط محاولة تجنيد لصالح "حزب الله" عبر "تيك توك"

أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بأن "الشاباك" تمكن من "إحباط محاولة لحزب الله اللبناني لتجنيد سكان في القدس الشرقية عبر "تيك توك" لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية".

وقال إنه "تم القبض على فلسطينيين اثنين من سكان القدس الشرقية بتهمة التواطؤ مع جهود التجنيد"، مبينا أنه "بناء على طلب المجند اللبناني، قام المشتبه بهما بمهام تجسس وصورا مواقع إسرائيلية مختلفة، وخاصة في القدس، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".

ووفقا لجهاز الأمن الإسرائيلي، فإن "حساب تيك توك اللبناني الذي يحمل اسم أبو غسان يتواصل مع شباب في القدس الشرقية ويبدأ في الدردشة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في محاولة لجعل أفكارهم متطرفة. وعند إنشاء اتصال شخصي، كان يقترح بعد ذلك البدء في التحدث على تطبيق تلغرام".

"تايمز أوف إسرائيل"

وأضاف: "يبدو أن الحساب الشخصي يخص عضوا سابقا في حزب الله وإرهابيا معروفا يستخدم اللقب"، مشيرا إلى أنه "على تلغرام اقترح أبو غسان أن يقوم المجندين بمراقبة مواقع إسرائيلية محددة. وبمرور الوقت ومع تقوية الروابط بين الطرفين، يوجه أبو غسان عناصره إلى شن هجمات ضد المواطنين الإسرائيليين".

وقال الشاباك إنه ينظر إلى محاولات تجنيد سكان إسرائيليين للإرهاب "بشكل خطير"، داعيا إلى "اليقظة على الإنترنت في ضوء التهديد الذي تشكله عناصر إرهابية مختلفة على الشبكات الاجتماعية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"