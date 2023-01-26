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الجيش الإسرائيلي يبني حاجزا إسمنتيا على الحدود مع لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يبني حاجزا إسمنتيا على الحدود مع لبنان (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشر مراسل موقع Ynet الإسرائيلي فيديو يظهر عناصر الجيش الإسرائيلي وهم يعملون على بناء حاجز إسمنتي على الحدود الشمالية مع لبنان.

وكتب المراسل: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على تشييد الجدار الخرساني بين إسرائيل ولبنان بالقرب من شاتولا وأمام برج المراقبة. وبمجرد اكتماله، لن يكون أعضاء حزب الله قادرين على مضايقة واستفزاز الإسرائيليين الذين يقفون وراء السياج الحدودي وبرج المراقبة. الجدار سيمنع احتمال التسلل. وبالمناسبة، أقام حزب الله مؤخرا أبراج مراقبة بالقرب من أفيفيم".

المصدر: RT

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