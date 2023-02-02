أنقرة لسفراء غربيين: إغلاق البعثات الدبلوماسية في تركيا يخدم أهداف الإرهابيين

حذرت وزارة الخارجية التركية سفراء تسع دول غربية من تعليق أنشطة القنصليات العامة في اسطنبول "لأسباب أمنية" كونه "يشجع" المنظمات الإرهابية.

وأفادت قناة تي ار تي التلفزيونية الخميس نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية التركية: تم استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من (بلجيكا وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا والسويد) إلى وزارة الخارجية، وتم إبلاغهم بأن أمن جميع المؤسسات الدبلوماسية في تركيا محمية بالاستناد للاتفاقيات الدولية. واسترعت انتباه السفراء لضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن النهج الذي تتبعه الدول التي يمثلونها يخدم مصالح المنظمات الإرهابية.

وجاء استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية بعد تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن عددا من الدول الغربية شنت "حربا نفسية" ضد بلاده، وأغلقت البعثات الدبلوماسية بحجة وجود تهديدات إرهابية، ولكن دون تقديم أي دليل.

في وقت سابق، تطورت الأزمة بين تركيا والسويد بسبب حرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم. كما عمدت دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. وردت تركيا بعدم الموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام لحلف الناتو.

المصدر: تاس