دولتان أوروبيتان تعتزمان دمج قواتهما البرية قبل نهاية أبريل المقبل

ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الخميس، أن هولندا تعتزم استكمال عملية دمج القوات البرية للمملكة في الجيش الألماني بحلول نهاية أبريل المقبل.

ونقلت الوكالة عن الرائد في الجيش الهولندي، مارك فان دي بييك، أن من بين الألوية البرية الثلاثة الموجودة تحت تصرف هولندا، تم دمج اثنين بالفعل مع البوندسفير (الجيش الألماني)، وقد يكتمل دمج اللواء الثالث عشر المتبقي في الفرقة العاشرة لسلاح الدبابات في القوات المسلحة الألمانية قبل نهاية أبريل.

وقال المصدر ذاته إن القرار النهائي بشأن هذه المسألة "يجب أن تتخذه الحكومة".

وسيصل العدد الإجمالي للوحدات العسكرية بعد عملية توحيد قوات البلدين إلى حوالي 50 ألف فرد، 8 آلاف منهم من الجيش الهولندي.

وأشار فان دي بييك إلى أنه في إطار التعاون الثنائي مع ألمانيا، تعتزم المملكة أيضا استكشاف إمكانية الشراء المشترك للمعدات العسكرية وتوحيد اللوائح في المجال العسكري.

كما أضاف أنه في الوقت نفسه، لن تؤثر خطط توحيد القوات البرية على نخبة القوات الخاصة التابعة لفيلق هولندا.

المصدر: تاس