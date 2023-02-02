فقد 45 كلغ من وزنه وصار أشبه بهيكل عظمي.. سكاشفيلي يعرض للمحكمة ما حل بجسده في السجن (الفيديو)

خلال مثوله أمام جلسة استماع بالمحكمة في تبيليسي أمس الأربعاء كشف الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي عن جسده ليظهر حجم معاناتاه وتدهور حالته الصحية.

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ويظهر مقطع فيديو تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي السياسي الجورجي السابق منهكا ومرهقا. وأنه فقد الكثير من وزنه ويمكن رؤية أضلاعه بوضوح. وقالت وسائل إعلام إن ساكاشفيني فقد نحو 45 كيلوغراما بسبب الأمراض.

ويتواجد ساكاشفيلي منذ خريف عام 2021 في السجن في جورجيا التي عاد إليها بعد 8 سنوات من الغياب. ويواجه ساكاشفيلي في وطنه تهما بتجاوز سلطاته الرسمية ومهاجمة نائب واختلاس أموال من الميزانية. في السجن بدأ يشكو من مشاكل صحية. في نوفمبر 2022 صرحت والدته أن الفحوص كشفت نسبة زائدة من المعادن الثقيلة في جسمه بينها الزئبق. ويرى الخبراء أن تخلي ساكاشفيلي عن العلاج قد يؤدي إلى وفاته.

المصدر: RT