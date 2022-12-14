رئيس جورجيا السابق يوقف إضرابا عن الطعام بعد ساعات على إعلانه

أنهى الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقضي عقوبة سجنه في مستشفى إضرابا عن الطعام بعد ساعات على إعلانه.

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وأنهى ساكاشفيلي الإضراب عن الطعام عقب مناشدة من مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال في رسالة: "تلقيت للتو رسالة من أعضاء البرلمان الأوروبي، تطلب مني بشكل قاطع وقف الإضراب عن الطعام في هذه المرحلة "حتى لا يعطي للسلطات ذريعة لاتهامه بإيذاء نفسه.

وأشار إلى أن "أعضاء البرلمان الأوروبي يتعهدون بحشد كل الجهود الدبلوماسية لضمان حماية الحد الأدنى من حقوقي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ميخائيل ساكاشفيلي الذي يقضي عقوبة سجنه بمستشفى أنه بدأ إضرابا عن الطعام لأنه لم يتمكن من المشاركة بجلسة حول طلبه بالإفراج عنه لأسباب صحية.

المصدر: "فرانس برس"