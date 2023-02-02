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رويترز: النمسا تعلن 4 دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها

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رويترز: النمسا تعلن 4 دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها
Gettyimages.ru
علم النمسا
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أفادت وكالة "رويترز" بأن النسما أعلنت اليوم الخميس 4 دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية النمساوية ونشر في صفحتها على "تويتر" أنه يوجد بين هؤلاء الدبلوماسيين موظفان من السفارة الروسية ارتكبا "أعمالا لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي".

وأضاف البيان أن الحديث يدور أيضا عن دبلوماسيين آخرين من أعضاء البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وتابع: "يجب على الدبلوماسيين الروس الأربعة مغادرة الأراضي النمساوية خلال أسبوع واحد أي بحلول 8 فبراير الجاري".

المصدر: نوفوستي

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