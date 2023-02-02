البنتاغون: واشنطن تركز على تزويد كييف بأسلحة تساعدها في هجوم الربيع المضاد

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في رده على سؤال حول تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" إن بلاده تركز على تزويدها بالقدرات الفعالة التي يمكنها مساعدتها في هجومها المتوقع في الربيع.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في الفلبين: "نحن نركز على نقل القدرات التي تحتاجها (القوات الأوكرانية) إلى كييف، لتكون فعالة في الهجوم المضاد القادم المتوقع في الربيع المقبل".

وشدد على أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها، لضمان تمتع القوات الأوكرانية بالقدرات التي تحتاجها "في الوقت الحالي"، للعمل بفعالية في ساحة المعركة.

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في وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر لها، أن مجموعة من ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بحملة خفية داخل البنتاغون، لإقناع القيادة بتسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز "إف-16".

ونوهت الصحيفة بأن "النقاش داخل وزارة الدفاع الأمريكية حول التوريد المحتمل لهذه المقاتلات، اكتسب زخما لأن أوكرانيا تستعد لتنفيذ هجوم الربيع لاستعادة أراض فقدتها".

وقبل ذلك، أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "لا" على سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيتم تسليم طائرات "إف -16" إلى الجيش الأوكراني. ولكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال يوم الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات حربية إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي