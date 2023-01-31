بولندا: لا نجري محادثات لإرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

أكد نائب وزير الدفاع البولندي، فويتشخ سكوركيفيتش، أن بلاده لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من استبعاد واشنطن تسليم مقاتلات مماثلة لكييف.

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وقال سكوركيفيتش في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء: "ليست هناك محادثات رسمية حول إرسال مقاتلات إف-16 (لأوكرانيا) في الوقت الحالي".

وتملك بولندا حاليا 48 من هذه الطائرات الحربية أمريكية الصنع.

وردا على سؤال في وقت سابق عما إذا كانت بولندا ستتخذ إجراء بشأن إرسال مقاتلات "إف-16" إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي: "ستكون أي قوة جوية جديدة منظمة وقد نرسلها بالتشاور مع دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو"، وأضاف الاثنين: "سنعمل بتنسيق كامل".

في وقت لاحق الاثنين أيضا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا.

المصدر: أ ف ب