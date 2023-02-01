أوكرانيا.. اتهام موظف بشركة دفاعية بالخيانة لتواصله مع زميل روسي له في الدراسة

اتهم مكتب المدعي العام الأوكراني أحد موظفي شركة "أوكر أوبورون بروم" الدفاعية الأوكرانية بالخيانة، حيث ناقش مع زميل روسي له في الدراسة عواقب القصف الروسي لأوكرانيا.

حسبما نشر مكتب الخدمة الصحفية للإدعاء العام الأوكراني على قناة تيليغرام: "بمشاركة الإدارة الإجرائية لمكتب المدعي العام الإقليمي في فينيتسا، تم إخطار مفتش السلامة المهنية في الشركة الحكومية "أوكر أوبورون بروم" بتهمة الخيانة".

بحسب الإدعاء العام، في مارس 2022، نقل المشتبه به إلى ضابط المتابعة الروسي "معلومات حول عواقب الضربات الصاروخية والمدفعية التي تطلقها القوات المسلحة الروسية على مواقع القوات الأوكرانية في كييف والمنطقة.

يذكر أن المشتبه به ظل على اتصال بزميل الدراسة السابق الذي يعيش في روسيا، وقد تبادل معه الحديث وأخبره عن عواقب القصف وحركة القوات الأوكرانية في المدينة، وأرسل صورا من المواقع التي تعرضت للقصف.

يشار إلى أن "أوكر أوبورون بروم" شركة حكومية أوكرانية للصناعات الدفاعية.

المصدر: ريا نوفوستي.